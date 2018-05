Israël bestookt doelen in Gaza

Palestijnse vrachtwagenchauffeurs bij de grensovergang Kerem Shalom. Ⓒ AFP

JERUZALEM - Het Israëlisch leger heeft zaterdagavond een luchtaanval uitgevoerd in het noorden van de Gazastrook. Volgens de krant Haaretz zijn zeven raketten afgevuurd naar een agrarisch gebied ten oosten van de stad Beit Hanoun. Er geen berichten over slachtoffers. Volgens de Palestijnen was het doelwit een generator. Israël houdt vol dat een tunnel voor terroristen is bestookt.