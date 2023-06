Drenkelingen uit Vinkeveense Plassen gehaald, één overleden

Volgens de woordvoerder is het nog een raadsel hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Rond 21.45 uur meldde de veiligheidsregio dat er twee drenkelingen uit het water waren gehaald. „Het was een paniekerige situatie, en het was lang onduidelijk of het om zwemmers, opvarenden van een boot of duikers ging.”

Een persoon werd door omstanders aan de wal gebracht, de ander door brandweerduikers. Daarna zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Over hun identiteit is nog niks bekendgemaakt.