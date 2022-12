Derde man opgepakt na inrijden op politie in Oud-Vossemeer

De politie loste zaterdagavond tijdens een controle een schot toen in de Veerstraat in Oud-Vossemeer een voertuig zonder verlichting op agenten was ingereden. De politie hield toen al een 24-jarige man uit Poortvliet en een 21-jarige man uit Oud-Vossemeer aan.

Niemand raakte gewond door het incident.