Verdachte bedreiging HaCarmel 18-jarige Arnhemmer

Het gaat om een 18-jarige man uit Arnhem die na onderzoek afgelopen juli op het politiebureau is gehoord en geconfronteerd met zijn bedreigingen. Hij wordt ervan verdacht meerdere Joodse restaurants telefonisch te hebben bedreigd. De Arnhemmer is nu aangemerkt als verdachte en zijn dossier is naar het Openbaar Ministerie doorgestuurd.

De koosjere eetgelegenheid aan de Amstelveenseweg die sinds juni weer volop in bedrijf is, werd de afgelopen maanden herhaaldelijk anoniem opgebeld door een schreeuwende man die scheldkanonades afstak en bedreigingen uitte.

’Ik brand jouw zaak af’

„K*nkerjoden, Hitler heeft jullie niet verbrand of doodgemaakt”, klonk het. Maar ook een regelrechte bedreiging: ’Ik brand jouw zaak af’, stond er in een politiedocument ingezien door De Telegraaf. Volgens de restauranthouder kwamen de telefoontjes van dezelfde persoon, verklaarde hij aan de politie. Nadat hij anonieme nummers blokkeerde, bleven de belletjes aanhouden omdat de bedreiger niet meer afgeschermd opbelde.

Eind oktober werd een klacht geregistreerd van belediging, waar ook de expliciete bedreiging stond vermeld. Dit zorgde bij de advocaat van de restauranthouder voor vragen hoe de zaak was afgewikkeld. De politie meldde afgelopen week al aan De Telegraaf dat de zaak ook voor bedreiging is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Aangifte opgenomen

De driehoek meldt nu dat die aangifte voor bedreiging afgelopen zomer is opgenomen. De klachtdelict is later aan de zaak toegevoegd waardoor de verdachte in een rechtszaak meer ten laste kan worden gelegd.

De koosjere eetgelegenheid aan de Amstelveenseweg is al langer mikpunt. Zo pleegde de Syrische statushouder Saleh. A al tweemaal een aanslag op de eetgelegenheid. Eind 2017 ging hij met een ijzeren staaf los op de ramen van de eetgelegenheid. Een vergelijkbare aanval in 2019 leidde tot een terreur-aanklacht. Voor die aanval kreeg hij tbs opgelegd, maar de statushouder ging afgelopen zomer in beroep.