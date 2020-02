Mexico gaat presidentieel vliegtuig toch niet verloten

Obrador suggereerde vorige maand dat hij het toestel mogelijk zou laten verloten. Hij probeert al tijden af te komen van de Boeing 787 Dreamliner, die is gekocht door een eerdere regering. De linkse leider vindt het ongepast om een luxe vliegtuig te hebben terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft, maar de kopers staan tot dusver niet in de rij.

De aankondiging dat het toestel mogelijk verloot zou worden, leidde in Mexico tot hilariteit. Mensen vroegen zich af wat een gewone burger aan zou moeten met het passagiersvliegtuig. Mexico betaalde in 2012 zo’n 200 miljoen dollar voor het toestel, dat nu nog zo’n 130 miljoen dollar (ruim 118 miljoen euro) waard zou zijn.

Mexico gaat door met pogingen het toestel te verkopen of te verhuren. Ook de loterij gaat door: de regering wil 6 miljoen loten verkopen om geld op te halen.