Hoekstra: ondanks steun zullen bedrijven omvallen

„Het zal niet lukken om iedereen voldoende genoegdoening te geven”, zei Hoekstra in debat met de Tweede Kamer over het steunpakket. Daarin zitten maatregelen als bijstand voor zelfstandigen, belastinguitstel en het overnemen van de loonsom van bedrijven door de overheid. Maar dat zal niet voor iedereen genoeg zijn, stipt de minister aan. „Er zullen ook bedrijven omvallen. En er zullen mensen geconfronteerd worden met significant inkomstenverlies.”

Centraal Planbureau-directeur Pieter Hasekamp zei woensdagochtend tegen De Telegraaf dat het ’vrijwel onvermijdelijk’ is dat de Nederlandse economie in een recessie komt. Ook Hoekstra vreest dat. Hij zei te hopen op een ’korte V-vormige dip’, waarbij snel herstel komt. „Maar we lopen ook risico dat het een buitengewone forse macro-economische klap wordt.”

De minister kreeg in de Tweede Kamer brede steun en complimenten voor het pakket dat in korte tijd is opgetuigd. Op de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken wordt nu gewerkt aan de regelingen voor het steunpakket. Het zal volgens Hoekstra ’eerder een kwestie van dagen dan weken’ zijn voordat de uitwerking klaar is. Daarbij zal het kabinet volgens de minister niet wachten tot het hele pakket klaar is: de maatregelen die klaar zijn, gaan meteen naar buiten.

Daarmee kwam hij tegemoet aan de wens van de Kamer om zo snel mogelijk met de pakketten te komen. „Deze maatregelen zijn keihard nodig nu voor veel bedrijven de economische tijd stilstaat, terwijl de financiële klok doortikt”, zei D66-Kamerlid Joost Sneller.

Hoekstra legde in het debat uit waarom de maatregelen zo breed open gaan staan, en wilde voorkomen meteen alle specifieke knelpunten te verwerken. Hij gaf aan liever eerst het steunpakket in te dienen en ’vervolgens verder te puzzelen voor specifieke problemen’.

De haast die daarmee gepaard gaat, zal ervoor zorgen dat niet alles goed gaat, gaf Hoekstra toe: „Gaan we dingen fout doen in de uitvoering? Ongetwijfeld. Gaan we te maken krijgen met misbruik? Onvermijdelijk.” Dat het met de grote vraag ook bij uitvoerende diensten zoals Belastingdienst, UWV en gemeenten zal piepen en kraken, is volgens Hoekstra onvermijdelijk.