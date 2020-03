’Kabinet moet haast maken met steun zzp’ers en werknemers’

Onze verslaggever Leon Brandsema is aanwezig in de Tweede Kamer. Volg zijn live tweets vanaf 13.30 uur onderaan dit bericht.

Het signaal van de VVD is kort: de miljarden liggen er, nu zorgen dat het geld snel bij de bedrijven komt die het nodig hebben om niet failliet te gaan. En dat is nog zeker geen gelopen race, merkt CDA-Kamerlid Slootweg op. De Belastingdienst moet toezien op het verruimde fiscale regime, het UWV is uitvoerder van het noodfonds waarmee bedrijven de lonen kunnen doorbetalen. „Gaat het allemaal wel goed met de uitvoering?”, vraagt hij zich af.

De regeling voor zzp’ers moet nog worden uitgewerkt. „Maar laat dat alsjeblieft niet verzanden in gepolder”, zegt Slootweg. Ook Kamerlid Sneller van D66 wil dat de uitwerking van de plannen zo snel mogelijk gaat. „Het motto wordt: het geld is geregeld, nu snel de regelingen.” Hij wil daarom niet te veel ingaan op de inhoud van het economisch pakket, zeker zolang de details nog niet bekend zijn.

Wel hoopt Sneller op meer duidelijkheid van minister Hoekstra (Financiën) over hoeveel geld het pakket gaat kosten. De minister heeft aangegeven voor een periode drie maanden 45 tot 65 miljard euro te moeten lenen voor het steunpakket en de gemiste belastinginkomsten. Hoekstra weet nog niet hoeveel geld er uiteindelijk via bijvoorbeeld uitgestelde taksbetalingen toch nog weer binnenkomt. Sneller vraagt zich daarom af: „Hoe lang kun je dit volhouden? We moeten waken voor valse verwachtingen.”

De ChristenUnie wil vooral weten of de steunmaatregelen wel terechtkomen bij werknemers met flex- en nulurencontracten. CU-Kamerlid Bruins heeft ook zorgen over de kredietverlening voor kleine ondernemers. „De banken zijn in normale tijden al moeilijk met geld uitlenen.” De SP wil de garantie dat het steunpakket niet alleen de grote bedrijven ten goede komt, maar ook het mkb en zzp’ers.

De PvdA vindt dat het kabinet vooral van de grote bedrijven iets moet terugvragen voor alle staatssteun. „Laten we niet alleen geld overmaken, maar ook de bedrijven sterker maken”, zegt Kamerlid Nijboer. „Stel duidelijke voorwaarden bij het redden van KLM. Ik neem aan dat we het bedrijf dwingen de ontslagen ongedaan te maken en te investeren in duurzame maatregelen. Nu is het moment om dat te doen.”