Zweden verhoogt niveau terreurdreiging na koranverbrandingen

Het dreigingsniveau is nu verhoogd van 3 naar 4 op een schaal van 1 tot 5. Dat staat voor een hoge dreiging. De dreiging was in Zweden voor het laatst zo hoog in 2016.

De koranverbrandingen in Stockholm leidden tot felle reacties van internationale leiders, maar ook tot grote protesten in moslimlanden. Zweedse vlaggen werden verbrand en zelfs de Zweedse ambassade in Bagdad in brand gestoken. Volgens het Zweedse Aftonbladet heeft terreurgroep Al Qaida opgeroepen tot wraakacties richting Stockholm.

Ook in Denemarken zijn koranverbrandingen geweest en volgens de regering leidde dat ook daar tot een verandering van de veiligheidssituatie. Daarom zijn de grenscontroles tijdelijk aangescherpt. Zweden deed dat al eerder.

