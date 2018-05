Catalonië blijft wachten op regeringsleider

Maandag in de tweede ronde heeft de 55-jarige advocaat en schrijver een betere kans op succes, gezien de uitslag van zaterdag. Mocht dat toch opnieuw tegenvallen en er op 22 mei nog altijd geen regioregering is dat moeten de Catalanen terug naar de stembus.

Torra benadrukte bij de presentatie van zijn plannen in navolging van separatistenleider Carles Puigdemont dat de voorstanders van afscheiding van Spanje hun ideaal zullen blijven nastreven. ,,We gaan onvermoeibaar doorwerken om een republiek Catalonië te krijgen. We willen het mandaat van het referendum op 1 oktober 2017 trouw blijven en een onafhankelijke staat vestigen.'' Torra zal de overgangsregering leiden totdat Puigdemont het kan overnemen.

Puigdemont, die nog altijd in Duitsland verblijft in afwachting van een besluit over zijn uitlevering, liet de regering in Madrid donderdag na maandenlang touwtrekken weten dat hij niet langer zichzelf wil opvolgen als premier van Catalonië. Madrid bleef eisen dat Puigdemont fysiek aanwezig moest zijn in Barcelona om gekozen te kunnen worden. Daarom schoof hij Torra naar voren als kandidaat, die niet werd gezocht door justitie, in ballingschap leefde of in voorarrest zat.