Verdachte van inrijden op terras ’gefrustreerd over nieuwe anti-autobeleid Brussel’

Sinds kort heeft het linkse stadsbestuur het moeilijker gemaakt om het centrum te bereiken per auto. De Vlaamse krant stelt op basis van anonieme bronnen dat de 28-jarige verdachte een Turkse man is die tijdens zijn werk als koerier is vastgelopen in de binnenstad. Uit frustratie zou hij daarom agressief rechtsomkeer hebben gemaakt. „Zijn stoppen sloegen door”, schrijft het dagblad.

Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien hoe hij met hoge snelheid door een zijstraat van de drukke Nieuwstraat – de Kalverstraat van Brussel – een aantal terrassen raakt. Zes mensen raken lichtgewond. De bestuurder van het busje slaat na het incident op de vlucht. Direct na incident slaan de Belgische autoriteiten groot alarm. Het terreurniveau voor de hoofdstad gaat zelfs tijdelijk van 3 naar 2 (ernstig). Agenten vinden het busje vrij snel een paar straten verderop in een achterstandswijk van Sint-Joost-ten-Node, de bestuurder kan enkele uren later worden opgepakt in Antwerpen.

De Belgische autoriteiten hebben nog geen opheldering gegeven over het motief van de verdachte. „De feiten doen denken aan aanslagen zoals in het buitenland”, zei een woordvoerder van het OM vrijdagavond tijdens een persconferentie. „Maar het kan ook om een gewoon ongeluk of ander motief gaan.”