Frans OM behandelt aanval als terroristische aanslag

Dat heeft de Franse politie bevestigd. Twee slachtoffers zijn zwaargewond en zijn overgebracht naar het Georges Pompidou-ziekenhuis. Twee mensen raakten lichtgewond, zo meldt de politie.

De moordpogingen vonden plaats in een uitgaansgebied in het tweede arrondissement in de buurt van l’Opéra. De politie heeft de dader doodgeschoten.

Allah Akhbar

Ooggetuigen spreken op Twitter van grote paniek. Mensen renden restaurants in de buurt in. Tijdens zijn aanval zou de man „Allah akhbar” hebben geroepen. Dat meldt althans Europe1 op gezag van ooggetuigen. De Franse nieuwszender sprak met een andere ooggetuige, een ober. Die zei: „Volgens mij geloofde hij helemaal nergens in. Ik had juist de indruk dat hij of gek of gedrogeerd was.”

Het OM heeft bevestigd dat de aanvaller „Allah Akhbar” heeft geroepen.

Leden van IS claimen dat zij achter de aanslag zitten. IS zegt dat de dader een van hun 'soldaten' is, maar levert geen bewijs en noemt evenmin de naam van de man, zo meldt Associated Press.

Motief dader

De politie heeft nog geen informatie gegeven over het motief van de dader. Als het een aanslag blijkt, zou dat de eerste in bijna twee maanden zijn. Op 23 maart vond een gijzeling plaats in Carcarsonne, waarbij een gendarme om het leven kwam. De agent, Arnaud Beltrame, offerde zijn leven om dat van een gijzelaar te redden. De gijzelnemer was een van origine Marokkaanse man die al enige tijd in de gaten werd gehouden door de inlichtingendiensten. Islamitische Staat eiste de aanslag op.

Snel, rennen, schuilen

Volgens een vrouw die in de buurt op een terrasje wat zat te drinken met vrienden brak er flinke paniek uit, zo vertelt ze tegenover BFM TV. „We dronken rustig een drankje en ineens hoorden we schoten, en ineens brak er paniek uit in de straat. We wisten niet wat er aan de hand was, kelners riepen „snel, snel, rennen, schuilen”. Dus dat deden we. Maar we waren ook nieuwsgierig en gingen de bar weer uit. Ik zag een man op de grond liggen, hij lag dood voor mij. De politie kwam eraan; het waren heel veel politie-agenten.”

Onderzoek door Brigade Criminelle

Het Parijse Openbaar Ministerie heeft de Brigade Criminelle, de afdeling zware misdaad van de politie, aangewezen om het onderzoek te leiden. 'La BC' heeft onder meer terrorismebestrijding in haar takenpakket.

Politie-agenten op straat in het centrum van Parijs na het steekincident waarbij een dode viel en meerdere gewonden. Ⓒ AFP

Ontzag voor de politie

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, heeft op Twitter gereageerd op het steekincident in Parijs. „Ik heb ontzag voor de koelbloedigheid en de snelle reactie van de politie, die de aanvaller heeft geneutraliseerd. Mijn eerste gedachten gaan naar de slachtoffers van deze verachtelijke daad.”

De Franse president Macron heeft ook gereageerd. Macron zegt dat Frankrijk „niet zal toegeven aan de vijanden van de vrijheid.” Hij bedankt, in naam van alle Fransen, de politie voor hun moedige en snell optreden.

Ook burgemeester Anne Hidalgo van Parijs betuigt haar medeleven. „Vanavond is onze stad verwond. Mijn eerste gedachten gaan naar de familie van het slachtoffer dat het leven gelaten heeft. Ik denk ook aan de gewonden en hun naasten. Ik wil hun zeggen dat alle Parijzenaars aan hun kant staan.” Hildalgo bedankt ook de politie en de hulpdiensten, en prees net zoals minister Collomb hun koelbloedigheid.