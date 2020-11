Man treft ouders dood aan in woning

Nadat hij zowel maandag als dinsdag geen contact met zijn ouders kreeg, besloot hij maar eens polshoogte te gaan nemen bij het huis.

Een doodsoorzaak is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om moord of zelfmoord, aldus Het Nieuwsblad. Ook een koolmonoxidevergiftiging lijkt uitgesloten, aangezien de man en de vrouw op verschillende plaats in het huis zijn aangetroffen.

De politie onderzoekt de zaak.