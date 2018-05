Zeven man vast na verkeersruzie Oss: twee gewonden

De politie ging af op een melding over een ruzie op de Willibrordusweg. Ter plaatse troffen zij drie mensen aan bij een Seat, van wie een man in zijn onderbeen gestoken.

De andere partij was ervandoor gegaan in een Opel. De politie kon dit viertal even later opsporen. Een van deze vier had een steekwond in zijn lies. Ook had hij een wond aan zijn voorhoofd.

Aanhoudingen

De politie heeft alle betrokkenen aangehouden. De twee auto’s zijn in beslag genomen.

De aangehouden verdachten zijn mannen in leeftijd variërend van 20 tot 34 jaar. De drie inzittenden van de Seat komen uit Druten. De inzittenden van de Opel zijn een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een man uit Delft en twee Rotterdammers.