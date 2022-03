Premium Het beste van De Telegraaf

Limburgers nemen massaal coronatest: ’Ik kon de verleiding niet weerstaan om carnaval te vieren’

Door Hans Straus Kopieer naar clipboard

Archiefbeeld van een coronatest. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Maastricht - Fors meer Limburgers hebben zich op Aswoensdag laten testen op corona. In Limburg-Noord waren dat er 4000. Dat is 60 procent meer dan op carnavalsmaandag. In Zuid-Limburg is zelfs sprake van een verdubbeling. Daar kunnen langere wachttijden optreden bij het maken van telefonische afspraken.