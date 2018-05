Frankrijk: steekpartij Parijs was terreurdaad

Francois Molins, de officier van justitie die belast is met terrorismebestrijding, zei dat de werkwijze van de man op een terreurdaad wees. Zo schreeuwde hij volgens getuigen ’Allahu akbar’. Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft verklaard dat de man „een soldaat” van de beweging was.

President Emmanuel Macron zei op Twitter dat Frankrijk niet zal toegeven aan „de vijanden van de vrijheid”. Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers van deze „afschuwelijke actie”.

