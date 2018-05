Doden door zelfmoordaanslagen op kerken Java

De eerste bommen ging rond 07.30 uur lokale tijd af in de katholieke kerk Santa Maria. Voor die aanslag is volgens de politie een motor gebruikt. Kort daarna volgden explosies in een kerk van de Pinkstergemeente en in een protestantse kerk. Bij een vierde kerk kon de politie een bom onschadelijk maken.

Lokale televisiezenders toonden beelden van puin en gewonden die werden weggedragen. Soerabaja is de hoofdstad van Oost-Java en de tweede stad van Indonesië. In de stad wonen veel christenen.

Mogelijk verband met opstand

Volgens de inlichtingendiensten hebben de aanslagen mogelijk te maken hebben met een opstand van islamitische gevangenen in Depok, op West-Java, vorige week. Daarbij vielen zes doden.

Moslimextremisten hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd op christenen. In februari schoot de politie in Sleman, bij Jogjakarta, een man dood die kerkbezoekers met een zwaard aanviel. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist.