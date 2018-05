Gevangene sticht brand in cel in Arnhem: agenten uitgejoeld

Ⓒ Roland Heitink / Persbureau Heitink

ARNHEM - Een gevangene heeft zaterdagavond brand gesticht in zijn cel in het cellencomplex van de Penitentiaire Inrichting aan de Ingenieur Molsweg in Arnhem. Rond 23.00 werd de brand gesticht in het complex dat beter bekend staat als de Blue Band Bajes.