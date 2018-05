’Senioren niet zielig maar parels’

Hedy d’Ancona: „Ouderen hebben te kampen met vooroordelen. We zijn zielig, niks daarvan. We doen veel vrijwilligerswerk, hebben veel kennis. En we spenderen.” Ⓒ ANP KIPPA

Utrecht - Senioren worden te gemakkelijk afgeserveerd, vindt voormalig PvdA-minister Hedy d’Ancona. Ze is dat beu. Na in het verleden voor vrouwenemancipatie te hebben gestreden, staat ze nu op de barricaden voor ouderen. „Zijn we zielig? Niks ervan. We zijn parels.”