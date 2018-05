Zorgen om Belgische kerncentrales

De kerncentrale van Doel (KCD) is gelegen in de haven van Antwerpen, langs de westoever van de Schelde dichtbij de Nederlandse grens. Aan onze kant van de grens groeit de onrust over de verouderde centrale. Ⓒ AEROVISTA LUCHTFOTOGRAFIE

DOEL - Oud en slecht onderhouden, de reputatie van de Belgische kerncentrales is niet best. Aan Nederlandse zijde van de grens bestaan grote zorgen over de veiligheid. Ondertussen hebben de Belgen beloofd in 2025 de kerncentrales dicht te doen, maar de kans dat dit gaat lukken lijkt nu al bijna verkeken.