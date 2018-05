’Dader steekpartij in Tsjetsjenië geboren’

Ⓒ AFP

PARIJS - De man die zaterdagavond in Parijs passanten met een mes stak en daarna door de politie werd doodgeschoten, is in 1997 in Tsjetsjenië geboren. Franse media berichtten aanvankelijk dat de man de Tsjetsjeense of Russische nationaliteit had, maar later meldden ze op basis van bronnen bij justitie dat hij tot Fransman is genaturaliseerd.