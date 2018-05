Tijdreizigers welkom op herdenkingsdienst Stephen Hawking

Op de website van de herdenkingsdienst moeten mensen die de herdenkingsdienst willen bijwonen onder meer een geboortedatum invullen. Daarvoor kunnen data tot 31 december 2038 aangekruist worden.

„We kunnen niet uitsluiten dat tijdreizen bestaat want het is niet op bevredigende wijze weerlegd. Alles is mogelijk tot het tegendeel wordt bewezen”, legt een woordvoerder van de Stephen Hawking Foundation uit aan de openbare omroep BBC.

Feestje als experiment

Hawking zelf had in 2009 al een poging ondernomen om het tijdreizen empirisch vast te stellen. In een filmpje op YouTube legde de legendarische Britse astrofysicus toen uit dat hij een feestje had georganiseerd waarvoor de uitnodigingen pas na afloop werden verstuurd. Niemand kwam opdagen. „Ik heb het experimentele bewijs dat rijdreizen onmogelijk is”, stelde de wetenschapper toen droogweg vast.

De herdenkingsplechtigheid vindt plaats in Westminster Abbey, een eer die enkel voor de allergrootsten is weggelegd. De as van Hawking, die in maart op 76-jarige leeftijd overleed, wordt er bijgezet naast de graven van Isaac Newton en Charles Darwin.

Loterij

Via een loterij worden duizend tickets verspreid. Sinds 9 mei kunnen geïnteresseerden zich aanmelden op de website. In de eerste 24 uren stroomden alvast 12.000