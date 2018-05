Enkele buien op Moederdag

De zon was tot nu toe in deze meimaand vaak te zien. Op veel dagen was de lucht strakblauw. Het einde van de warme en zonnige periode is echter nabij, aldus Weerplaza.

Zondag is het op veel plaatsen al tijdelijk minder warm want de grens tussen warme en koele lucht ligt precies boven ons land. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland wordt het 25 of 26 graden. Terwijl de temperatuur in Zeeland bij een graad of 15 blijft steken.

Onweersbuien

Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien in Gelderland, Flevoland, Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen en op de Waddeneilanden. De onweersbuien kunnen in de tweede helft van de middag ontstaan. Daarbij kan 30 tot 50 millimeter water in korte tijd naar beneden komen.

Lokaal is zelfs 70 millimeter mogelijk, meer dan wat normaal (61 millimeter) in de hele maand mei valt. Daarbij is er volgens Weeronline kans op hagelstenen van 2 tot 3 centimeter en windstoten rond 75 kilometer per uur. In de loop van de nacht naar maandag wordt het droog en klaart het op bij minima van 11 tot 13 graden.

Begin nieuwe week vrij zonnig en warm

De zon en warmte keren op maandag in het hele land terug. Met een noordoostelijke wind wordt droge lucht aangevoerd. De zon schijnt vaak en de temperatuur stijgt in de middag naar 23 tot 26 graden. In het binnenland kan het lokaal 27 graden worden.

Dinsdag wordt opnieuw een zonnige dag, wel ligt de maximumtemperatuur iets lager. Het wordt hooguit 23 graden. ’s Middags ontstaat er iets meer bewolking, het blijft echter de hele dag droog.

Donderdag en vrijdag koele dagen

In de tweede helft van de week gaat de temperatuur naar beneden. Er steekt een stevige noordelijke wind op, vooral op woensdag en donderdag waait het flink.

De noordenwind voert koele lucht aan. Woensdag wordt het dan ook minder warm met maxima van 17 tot 20 graden. Ook is het vaker bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Donderdag en vrijdag zijn met in de middag hooguit 14 of 15 graden waarschijnlijk de koelste dagen van de week. Daarbij vallen er vooral op vrijdag enkele buien.

Volgend weekend

Op zaterdag is het vrij onbestendig met vooral in het zuiden van het land soms nattigheid. De temperatuur blijft aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Het wordt in de middag 15 tot 17 graden.

Op zondag bereikt de temperatuur wel de normale waarde van 18 graden en blijft het op de meeste plaatsen droog.