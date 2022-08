Nederland ontvangt 176 mensen uit Afghanistan via Pakistan

Premium Glossy

Wil’s dochter werd vermoord tijdens het liften: ’Het liefst wilde ik zelf ook dood’

Dat een geliefde door geweld om het leven komt, is onverteerbaar. Nóg moeilijker is het als de dader zijn of haar straf ontloopt. Zesentwintig jaar geleden kwam Caroline Pino (24) niet opdagen op de Franse camping waar ze had afgesproken met haar familie. Al snel werd haar lichaam gevonden. Er is ge...