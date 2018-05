Man dreigt met vuurwapen in Bergen op Zoom: mogelijke schietpartij

De Albert Cuijpstraat in Bergen op Zoom. Ⓒ GinoPress B.V.

BERGEN OP ZOOM - Aan de achterzijde van een woning in de Albert Cuijpstraat in Bergen op Zoom is zaterdagnacht een man bedreigd met een vuurwapen. Mogelijk heeft er in de buurt ook een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft een kogelhuls aangetroffen die verder wordt onderzocht.