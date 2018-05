Tieners gepakt om spoor van vernielde auto’s

Ⓒ ANP XTRA

GOES - Vier tieners zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt voor het trekken van een spoor van vernielingen in Goes. De vier, twee jongens van 17 en twee van 18 jaar uit Goes en Nisse, worden ervan verdacht vernielingen te hebben aangericht aan meerdere auto’s. Zo is een stoeptegel tegen de achterkant van een auto aan de Lewestraat gegooid.