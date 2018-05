Acht mensen onwel in Transavia-vliegtuig

Om 06.00 uur vertrok vlucht HV163 vanaf Schiphol met 185 passagiers aan boord. Een uur later werd de vraag of er medisch personeel aan boord was omgeroepen. Volgens een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij bleken acht mensen onwel te zijn geworden. Wat voor klachten ze precies hadden, wil Transavia niet zeggen.

Volgens de passagier zaten de zieken verspreid door het hele toestel. Transavia bevestigt dit. Zeker één persoon werd behandeld in het gangpad. Er is geen sprake geweest van paniek aan boord.

Ambulances stonden klaar

Het toestel landde in Wenen. Daar stonden een paar ambulances klaar die twee van de acht onwel geworden passagiers hebben meegenomen. De overige zes konden ter plekke worden behandeld. Van de naar het ziekenhuis overgebrachte toeristen is onduidelijk hoe ze er nu aan toe zijn.

Vervangend toestel

De passagiers die niet ziek zijn geworden en, wanneer ze dat willen, de zes op het vliegveld behandelde inzittenden, zullen met een ander toestel naar Turkije worden gebracht. Transavia wisselt van vliegtuigen omdat het de bewuste kist voor een volgende inzet eerst wil onderzoeken. Dit om een technische oorzaak van het incident te achterhalen, dan wel uit te sluiten.

De luchtvaartmaatschappij zegt nu nog geen idee te hebben van een aanleiding. ,,Dat is altijd erg lastig te achterhalen”, aldus Transavia.