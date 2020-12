Bedrijfspand vermoedelijk met machinegeweer beschoten: man (33) vast

De politie kreeg zondagochtend vroeg rond 03.00 uur meerdere meldingen dat er op het bedrijventerrein zou worden geschoten. Ⓒ Media TV

ROTTERDAM - De politie in Rotterdam heeft een 33-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de beschieting van een bedrijfspand aan de Christa Ehrlichhof. Er zijn zestien kogelinslagen geteld, meldt de politie. Een woordvoerder zei dat waarschijnlijk meer kogels zijn afgevuurd en dat vermoedelijk een machinegeweer is gebruikt. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.