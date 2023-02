Ook op universiteit gezocht naar geheime documenten Biden

Volgens CNN verleende het juridische team van Biden medewerking aan de zoektocht. De bibliotheek van de universiteit van Delaware, die vier locaties heeft in die staat, heeft een flinke collectie papieren uit de periode van 1973 tot 2009, waarin Biden Delaware vertegenwoordigde in de Senaat. Biden zou daar in recentere jaren documenten aan hebben toegevoegd. De papieren waren niet publiek toegankelijk.

Onlangs werden in een kantoor in Washington dat Biden gebruikte voordat hij president werd en in zijn huis in Wilmington in de staat Delaware wel vertrouwelijke documenten aangetroffen. Ook een strandhuis van de president werd doorzocht, maar daar werden volgens zijn advocaten geen vertrouwelijke stukken gevonden.