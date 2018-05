Chinese denkt hond in huis te hebben, blijkt zwarte beer

Su meende een Tibetaanse mastiff puppy te hebben aangeschaft. Dat hondenras kan tot wel 80 kilogram wegen en daarom was de vrouw in eerste instantie niet verbaasd dat het dier zo groot werd. Tot hij maar door bleef groeien.

Flinke eter

„Het dier kon wel een hele mand fruit en twee emmers noedels per dag naar binnen werken”, aldus Su in gesprek met China News. Het bleek achteraf om een bedreigde zwarte beer van 200 kilogram te gaan.

Opvang

De Chinese vrouw heeft contact gezocht met het regionale bosbeheer die haar adviseerde de beer over te brengen naar een centrum dat gespecialiseerd is in de opvang van wilde dieren.

Inmiddels woont de beer, die volgens HLN in goede gezondheid verkeert, in de opvang.