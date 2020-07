Rwandese vrijwilliger bisdom aangehouden vanwege brand in kathedraal Nantes

Deze Emmanuel bracht de nacht van zaterdag op zondag door op het bureau. De man, een dertiger volgens dagblad Le Figaro, zou vrijdagavond de kathedraal afsluiten en had alle sleutels van de kerk. De rechercheurs wilden weten wat hij vanaf dat moment heeft gedaan en waar hij is geweest. Volgens openbaar aanklager Pierre Sennès is het prematuur om te concluderen dat hij de brand heeft aangestoken en is het logisch om degene die vermoedelijk het laatst in de kerk was te horen. Volgens het Openbaar Ministerie zaten er wel enkele tegenstrijdigheden in zijn verklaring.

Om kwart voor acht zaterdagochtend werd het vuur in kathedraal opgemerkt. De vlammen sloegen uit de gevel, precies op de plek waar het zeventiende eeuwse orgel stond. Het bijzondere instrument doorstond de Franse Revolutie, een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog en een fikse brand in 1972, maar overleefde de vlammenzee van gisteren niet.

Kortsluiting niet uitgesloten

Omdat de brand op drie verschillende plekken is ontstaan, gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat het vuur is aangestoken. Tussen het orgel en de twee andere haarden meer achter in de kerk ligt bovendien een vrij grote afstand, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de vlammen zijn overgeslagen. Maar alle drie de punten liggen vlak bij elektriciteitsinstallaties, waardoor kortsluiting nog niet is uitgesloten.

Emmanuel kwam enkele jaren geleden naar Frankrijk. Het bisdom van Nantes ontfermde zich over de man en ving hem op, zoals vaker gebeurt met vluchtelingen en migranten. Hij had een visum en was bezig met het verlengen ervan, wat niet helemaal soepel liep. Een van de geestelijken van de kathedraal zei tegen dagblad Le Figaro dat hij zich niet kon voorstellen dat deze vrijwilliger de dader is. „Hij is erg op deze plek gesteld. Het is een plichtsgetrouw man, vriendelijk en aardig, maar hij zegt weinig. Ik weet dat hij gezondheidsproblemen heeft en heeft geleden in Rwanda. Hij hielp pater Champenois uit de brand op de zaterdagavond, omdat hij geen misdienaren had.” Deze pater wil niet reageren.

Zondagmiddag wordt duidelijk of Emmanuel langer op het bureau moet blijven voor verhoor. In de loop van de dag kunnen technisch rechercheurs waarschijnlijk hun onderzoek naar de oorzaak beginnen.