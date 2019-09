Protocol voor wapens staat gewoon op de website

Robert Oey en Femke Halsema Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Amsterdam - Robert Oey had kunnen weten wat het protocol is rond (nep)wapens voor filmgebruik. Het staat uitgebreid beschreven op de gemeentesite amsterdam.nl. Een voorwaarde is dat wapens na gebruik in een kluis bewaard moeten worden en dat de politie, indien gewenst, een kluiscontrole kan uitvoeren.