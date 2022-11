Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij staat meer open voor verandering dan zijn vader’ Mysterie rond dochter van dictator Kim Jong-un: wordt zij zijn opvolger?

Kim met vrouw en dochter. Een vrij uniek plaatje, want doorgaans schermt de dictator zijn gezin af. Ⓒ via REUTERS

Pyongyang - In het Noord-Korea van Kim Jong-un gebeurt niets spontaan en is het leven van de leider doorgaans in nevelen gehuld en dus vragen experts en geheime diensten zich af waarom Kim onlangs een dochter aan de wereld toonde.