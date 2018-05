Auto schept meisje in Hoogezand

De auto reed op de Gorechtlaan toen het na het passeren van de spoorwegviaduct bij het station Martenshoek en voor de rotonde met de Horstlaan/Industrieweg/Meint Veningastraat mis ging.

Op de plaats van de aanrijding is geen oversteekplaats of voetpad. Mogelijk kwam het meisje vanaf het station Martenshoek en wilde ze oversteken naar een busstation.

Traumahelikopter geland

Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is na een korte behandeling op de plaats van het ongeluk onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.