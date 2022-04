De tijdloze zwarte keuken wordt groen!

Koud kunstje

In de keuken speelt de koelkast een centrale rol in onze duurzame lifestyle. Voor de nieuwste Amerikaanse Etna koelkast met water- en ijsdispenser voor ijsblokjes en crushed ice heb je geen vaste wateraansluiting meer nodig dankzij het waterreservoir met inhoud van 4,5 liter in het koelgedeelte van de koelkast.

In trendy zwart gaat deze blikvanger helemaal mee met nieuwe keukentrends.

Kamerplanten zijn hot

Ⓒ Eetkamerset Scala van By Wirth en metalen bloemrek Ikibana van La Redoute

Als het even kan, stylen we elke ruimte van ons huis met groene planten en als het even kan net even anders. Wat dacht je van een ‘border’ van grasachtige plantjes in de vensterbank achter de ‘inbouw’bank of het zwart metalen wandrek Ikibana om hangplantjes in de decoreren?

Hoe ouder hoe mooier

Ⓒ Massief eiken snijplank ‘Nature’ van By Wirth

Design dat met de tijd alleen maar mooier wordt; dat is het concept van de Deense studio By Wirth. De herkenbare Scandinavische vormgeving van deze eiken snijplankencollectie ‘Nature’ vormt een mooi én functioneel plaatje in de keuken.

Vers natuurlijk

Ⓒ Keukenaccessoires Nordic Kitchen van Eva Solo en koelkast van Etna

In de zwarte keuken is een donkergroene wand prachtig en natuurlijk. Mix met betongrijs en zwart, zoals in het Nordic Kitchen servies van Eva Solo. De zwarte Etna koelkast AKV3781ZWA is voorzien van een No-Frost Plus systeem waardoor je nooit meer de vriezer hoeft te ontdooien en met MultiFlow 360° blijft het eten langer vers en crispy.

Hightech groen

In de vaak wat killere sfeer van de zwart-witte keuken is groen een verademing. Het hightech materiaal Fenix van deze keuken is duurzaam en groen. Het is kras- en slijtbestendig is, vingerafdrukken zijn niet zichtbaar en kleine krasjes kan je door middel van verhitting helemaal laten verdwijnen. De extra matte uitstraling van dit materiaal in de trendkleur Verde Brac geeft de keuken een natuurlijke look & feel.

Kurk en keramiek

Ⓒ Kurk schalen van Mendes Macedo en servies Daria van Maison Sarah Lavoine

Een mix van ambachtelijke materialen zoals kurk en keramiek maakt de sfeer in de keuken warmer en huiselijker. Ook het geglazuurde servies met een folkloreprint is een trend waarmee je kleur in huis haalt. Groen voorop natuurlijk!

Dagelijks plezier

Ⓒ Kitchenaid in Matcha groen, vaas Flora van Oiva Toikka voor Iittala en wijnglazen Emerald van HKliving

Nergens meer plezier van je functionele designaccessoires dan in de keuken. Er immers niets boven een gebruiksvoorwerp dat altijd goed ‘werkt’ en er ook nog eens cool uitziet. De Kitchenaid in matcha groen van het Kookpunt is zo’n handige keukenmachine voor dagelijks plezier tijdens het koken.