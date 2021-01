Senior wil betaalkeuze en vertrouwt niet op creditcard

Ze gebruiken dan wel internetbankieren en iDeal (driekwart van hen), maar zien het niet zitten als het enkel mogelijk is om met een creditcard te betalen.

„Vanwege die onbekendheid ontstaan er twijfels over de veiligheid”, zegt Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van de ANBO. „Ze ervaren het echt als een probleem dat sommige webshops maar een beperkt aantal betaalmogelijkheden aanbieden. Wij vinden dat de banken meer energie moeten steken in het voorlichten van senioren over betaalmogelijkheden bij webshops.”

Daarnaast wil driekwart van de senioren in winkels nog steeds met contant geld kunnen betalen. Ondertussen zijn er steeds meer winkels die geen contant geld meer accepteren: in 2020 ging dat om 3 procent waar dat in 2015 nog 0 procent was, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. De verwachting is dat meer winkels dat in de toekomst zullen doen.

„Sommigen vinden contant betalen overzichtelijker. Dan kun je beter in de gaten houden hoeveel je uitgeeft en wat je overhoudt. Wij vinden daarom dat senioren zelf moeten kunnen bepalen hoe zij hun boodschappen afrekenen”, aldus Sipkens.