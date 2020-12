Journalist ontmaskert vrouw die moordenaar inhuurt om ouders te laten vermoorden

Zo’n eenderde van het bedrag was al betaald. Het motief van de vrouw was geld, de ouders zijn prominente zakenmensen, aldus The Guardian.

De journalist kwam achter het moordplan tijdens research op het dark web voor een programma. Opeens dook er bewijs op dat liet zien dat iemand online betaald had voor de moord op twee mensen in Australië.

Overigens was de ’moordenaar’ een oplichter en zou de moord waarschijnlijk niet echt uitgevoerd worden. Omdat de politie de vrouw niet vertrouwde werden haar internetactiviteiten en bankrekeningen in de gaten gehouden. Uiteindelijk werd de vrouw gearresteerd en zijn er computers in beslag genomen.

De ouders wisten niets van het moordplan. „Ze hebben alle medewerking aan ons verleend om het onderzoek zo snel mogelijk af te kunnen sluiten. De slachtoffers zijn erg geschrokken en erg bezorgd om alle informatie die wij hebben verzameld”, aldus een woordvoerder van de politie.