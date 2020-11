Aantal coronagevallen daalt licht, totaal naar ruim half miljoen

Het totaal aantal bevestigde besmettingen tot nu toe kwam donderdag boven de half miljoen uit. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 503.000 mensen in Nederland positief getest.

Regionale cijfers

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 224 besmettingen aan het licht. In Rotterdam testten 196 inwoners positief en in Den Haag 116. Verder bleken 102 mensen uit de gemeente Utrecht en 77 mensen uit Almere het coronavirus onder de leden hebben.

De afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 36.000 mensen positief getest, vrijwel gelijk aan de week ervoor. Het RIVM had dinsdag al gezegd dat de daling van het aantal gevallen stagneert.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg donderdag met 76. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op woensdag meldde het RIVM 74 sterfgevallen door het virus. Van bijna 9200 Nederlanders is nu vastgesteld dat ze aan het virus zijn overleden.