Claim na verbrande voeten op cruiseschip

Jeffrey Mitzel eist maar liefst zes miljoen dollar. De 66-jarige man uit Long Island voer met vrouw en vrienden mee op de Celebrity Silhouette voor de kust van Griekenland.

Dek in brand

Het was warm dus hij besloot een stukje te gaan zwemmen. Omdat hij een medische aandoening heeft waardoor hij nauwelijks gevoel meer heeft in zijn voeten, merkte hij niet op dat het dek ’in brand’ stond van de zon. Jeffrey moet een afstand van maximaal vier meter hebben afgelegd voordat hij in het water lag.

Eenmaal uit het zwembad zag hij dat zijn vel van teen tot hiel eraf lag. De dokter aan boord bood aan om hem naar een ziekenhuis te brengen, maar Jeffrey wilde de vakantie van zijn vrouw en vrienden niet verpesten, zo schrijft de New York Post.

Nu drie jaar later zegt Mitzel nog steeds erg veel last te hebben van zijn voetwond. Er moest zelfs een teen geamputeerd worden. Hij kan zijn werk minder goed doen en loopt op krukken.

De Amerikaan klaagt de cruisemaatschappij aan omdat hij vindt dat er een bordje had moeten staan met een waarschuwing dat het dek door de zon wel eens erg heet zou kunnen zijn.

Celebrity X Cruises wilde voor aanvang van de rechtszaak nog niet reageren.