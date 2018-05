Man bijt hond

De politie pakte hem donderdag op op verdenking van dierenmishandeling. De dierenbescherming heeft zich over de hond ontfermd.

Agenten gingen naar Campbell toe omdat twee huisgenoten hadden gemeld dat de man zijn hond „gruwelijk had mishandeld”.

Pakje sigaretten vernield

Woensdag zou hond Dimitri verschillende spullen in het appartement van Campbell hebben vernield, waaronder een pakje sigaretten. Campbell zou een ander pakje hebben gekocht en dat aan zijn hond hebben laten zien terwijl deze op de grond lag.

Toen de hond op de grond lag, probeerde Campbell Dimitri bij zijn nek te pakken om te laten zien wie de baas was. Daarna zou hij de hond hebben mishandeld, aldus de huisgenoten.

Oor bebloed

Toen agenten donderdagmorgen Campbell opzochten, bleek dat hond Dimitri in een slaapkamerkast was opgesloten zonder licht. Toen het licht aan werd gedaan, was de hond angstig aan het bibberen.

De slaapkamer rook naar pis en poep. De grond was besmeurd met bloed. Een oor van Dimitri was bebloed en er zat een snee in.

’Dominant’

Toen agenten naar het bebloede oor vroegen, vertelde Campbell dat hij erin had gebeten. Dit om te laten zien dat hij „dominant” is.

De rechter heeft de borgtocht van Campbell vrijdag vastgesteld op 10.000 dollar. Hij mag geen contact meer hebben met dieren.

Noodopvang

Volgens de dierenbescherming heeft Campbell vrijwillig afstand gedaan van de hond. Voor Dimitri wordt noodopvang geregeld.