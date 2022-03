Nieuwsuur: Quincy Promes bekent steekpartij in geheime telefoontaps

Het programma laat weten dat dit naar voren komt uit het strafdossier van de zaak-Promes dat door Nieuwsuur is ingezien. Tot nu toe heeft Promes altijd ontkend. Maar in de transcriptie van de tapgesprekken is volgens Nieuwsuur te lezen dat de voetballer zijn neef dood wilde steken. De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht kort na de steekpartij.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes ervan dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken. Promes speelde op dat moment voor Ajax, begin vorig jaar verhuisde hij naar de Russische club Spartak Moskou.

’Vergeef me’

De voetballer wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. In een van de afgetapte gesprekken zegt Promes volgens Nieuwsuur: „Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me.”

De getapte gesprekken laten niets aan de verbeelding over, zegt de advocaat van de neef, Yehudi Moszkowicz tegen het actualiteitenprogramma. „Het zijn bekentenissen van Promes zonder dat hij weet dat hij wordt opgenomen. Hij vertelt het aan zijn vader, zijn moeder en aan een tante.”

De advocaat van Promes, Gerard Spong, wilde tegenover Nieuwsuur niet ingaan op de inhoud van het dossier.

’Poging moord’

Eerder dinsdag liet het slachtoffer in de strafzaak tegen Promes via zijn advocaat weten dat hij wil dat het Openbaar Ministerie de voetballer vervolgt voor een poging tot moord in plaats van poging tot doodslag. De advocaat is daarvoor een procedure gestart bij het gerechtshof om de aanklacht te verzwaren. Dit leidt tot uitstel van de strafzaak.

RTL Boulevard meldt dinsdag dat de inhoudelijke behandeling, die gepland stond op 31 maart, niet doorgaat. Het OM wil eerst de beslissing van het hof afwachten en zal daarna een nieuwe zittingsdatum plannen, bevestigt een woordvoerder. Voor een poging tot moord, waarbij sprake is van voorbedachte raad, gelden zwaardere straffen dan bij een poging tot doodslag. Promes had nog geen dagvaarding gekregen.

Gerard Spong meldde in een reactie hierop aan De Telegraaf dat hij Justitie heeft laten weten het een ’goed idee te vinden’ om de aanklacht te verzwaren naar poging tot moord. „We zijn het er helemaal mee eens”, zegt hij op licht cynische toon. „Voor ons maakt het namelijk geen verschil, we hebben vertrouwen in een goede afloop.”

Situatie Rusland

Het is onduidelijk of zijn cliënt het proces zal bijwonen. „We beraden ons nog of Promes, gelet op de situatie in Rusland, aanwezig zal zijn”, zei de raadsman eerder tegen RTL Boulevard.

Het is niet bekend wanneer het gerechtshof in Amsterdam de zogeheten artikel 12-procedure behandelt. Die procedure is niet openbaar.