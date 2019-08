Ook mama Knol filmt haar leven

Enzo vond het ’best wel gek’ dat zijn moeder nu ook vlogt, maar gaf haar wel advies.

Cannes - Enzo en Milan hebben op YouTube samen zo’n 3,5 miljoen abonnees. Inmiddels treedt moeder Irma Knol (53) als vlogger in hun voetsporen. Daarnaast is zij samen met haar zoon nu ook als stemactrice te horen in de animatiefilm Angry Birds 2, die vanaf deze week in de bioscoop draait.