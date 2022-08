Brandput onbruikbaar gemaakt met gier tijdens bermbrand

Uiteindelijk heeft de brandweer ook zonder het extra bluswater de brand geblust. „Het is onacceptabel dat het werk van hulpdiensten op deze manier wordt belemmerd”, aldus de politie. De gestorte gier is niet in het leidingwater terechtgekomen. De put is inmiddels weer schoon en in gebruik.

In de nacht van vrijdag op zaterdag moest de brandweer ook al meerdere keren uitrukken om brandjes te blussen in de omgeving van de N381. De politie onderzoekt wie de put onklaar heeft gemaakt met gier en wie er achter de bermbranden zit. Daarvoor is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden in de omgeving van De Mersken.