Is Joe Biden wel helemaal bij?

Trumps tegenkandidaat, Joe Biden, is nagenoeg onzichtbaar in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Desalniettemin gaat de Democraat stevig aan de leiding in allerlei opiniepeilingen. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Met nog krap drie maanden te gaan tot de verkiezingen, zien kiezers president Trump vrijwel dagelijks, maar is zijn tegenstrever Joe Biden vrijwel onzichtbaar. De Democraten willen een kandidaat die Trump kan verslaan, maar voor de camera’s is de hakkelende Biden allerminst overtuigend. Volgens de Trump-campagne is het wel duidelijk: de 77-jarige Biden zou geestelijk in de war zijn, en zich daarom verstoppen.