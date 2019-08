Half blinde kat op nippertje uit container gered

Ⓒ Dierenopvang Dierenambulance Schagen Hollands Kroon

Schagen - Diep in een afvalcontainer op het HVC afvalbrengstation in Schagen werd een kat, net voordat alles met een grijper uit elkaar zou worden gehaald, opgemerkt door een medewerker. De half blinde kater is opgevangen door de Dierenambulance Schagen.