Onderwijsvakbonden stellen ultimatum en dreigen met actie

De onderwijsvakbonden willen 12 procent extra loonruimte in 2023. Volgens CNV Onderwijs heeft het onderwijspersoneel door inflatie flink ingeleverd aan koopkracht. „Investeren in een goede loonontwikkeling is de basis van onderwijskwaliteit”, benadrukt de vakbond. Om de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken is een structurele overheidsbijdrage noodzakelijk, stelt CNV.

„De onderwijssector kan zich in deze tijden van personeelstekorten geen langslepende CAO-trajecten en de daarbij horende onrust permitteren”, zegt CNV Onderwijs. Volgens voorzitter Daniëlle Woestenberg staat het onderwijs al jaren onder grote druk en gaat de kwaliteit van het onderwijs steeds meer achteruit.