Dappere jack russell krijgt medaille van Zelenski voor opsporen van 200 mijnen

De viervoeter werkt net zo hard als zijn collega’s op twee benen. Hij werd in een korte tijd getraind in het opsporen van explosieven en heeft al meer dan 200 explosieven gevonden. En dat is niet onopgemerkt gebleven: de 2-jarige Jack Russel is uitgegroeid tot een nationaal symbool van het Oekraïense verzet tegen Rusland. Ook schittert hij regelmatig in video’s op de officiële Oekraïense socialemediakanalen.

Parton heeft ook een heldhaftige uitstraling. Het beestje loopt parmantig in zijn bomvest rond tussen de trieste wrakstukken van de oorlog en hij heeft zijn eigen instagramaccount: @patron_dsns. De Oekraïners zijn helemaal fan van hem; dagelijks sturen zij tekeningen van de kleine held.

Hondensnoepjes

Patron werkt uitsluitend met zijn baasje Mischa, die de hond enige tijd terug kocht als kleine vriend voor zijn zoontje. Maar de terriër heeft een carrièreswitch gemaakt: hij is nu getraind in het opsporen van kruit. Zodra de hond daar lucht van krijgt, seint hij zijn baasje in, die vervolgens met zijn collega’s het explosief onschadelijk maakt.

Zelenski overhandigde Patron en zijn baasje zondag hun prijzen. De Canadese premier Justin Trudeau was ook bij de persconferentie aanwezig (hij bracht een verrassingsbezoek aan het land). Toen Patron zijn prijs in ontvangst nam, klopte Trudeau op zijn zakken alsof hij op zoek was naar hondensnoepjes. Het publiek moest lachen. Parton leek ook van de aandacht te genieten; hij stond kwispelend op het podium.