Noord-Holland rent naar stembus: ’Tijd voor een nieuwe koers’

Er onststaat al vroeg een bescheiden rij bij het stembureau in het Amsterdamse Vondelpark.

AMSTERDAM - Na anderhalf rondje hardlopen in het Vondelpark is het lijf warm en het gezicht van de Amsterdamse Marloes vuurrood. In de rij voor de tent, die vandaag dient als stembureau, komt ze tot adem. Ze moet nog een halfrondje afmaken, had ze voor zichzelf bedacht. „En tussendoor even stemmen. Ideaal dit. Hardlopen én stemmen tegelijk.”