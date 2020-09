’Gender reveal party’ loopt uit de hand: enorme bosbrand

Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet duidelijk. De branden in en rond El Dorado werden in gang gezet door vuurwerk dat de bekendmaking van het geslacht van een aanstaande baby had moeten opluisteren. Bij deze feesten, die steeds populairder worden, gebeuren wel vaker ongelukken met vuurwerk. Soms zelfs met fatale afloop.

De brandweer heeft de bevolking van de getroffen gebieden er nogmaals aan herrinerd dat het niet verstandig is om onder deze omstandigheden vuurwerk te gebruiken in de kurkdroge natuur.

De brand begon zaterdagochtend in Yucaipa, 115 kilometer ten oosten van Los Angeles. Meer dan 200 campinggasten moesten afgelopen weekeinde met helikopters geëvacueerd worden. Ze raakten ingesloten door het vuur.

Een foto van de reddingsdiensten in Californië toont hoe zeker 20 van de campinggasten dicht op elkaar zitten in een Chinook-helikopter. Sommigen hebben snel nog wat bezittingen meegenomen.