Vijf vragen Richard de Mos heeft rotsvast vertrouwen

Door Lieke Jongbloed

Na een flink aantal weken in onzekerheid weten de verdachten in de grote corruptiezaak rond de Haagse partij Groep de Mos vrijdag eindelijk de uitspraak. Op 1 oktober 2019 werden diverse invallen gedaan, onder andere in het Haagse stadhuis, waarna in januari van dit jaar de zaak drie weken lang diende in de Rotterdamse rechtbank.