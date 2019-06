Vier dode noordkapers aangespoeld bij Canada

Het is niet bekend waar de dieren door zijn gestorven. Een van de walvissen is een vrouwtje, genaamd Punctuation, dat zeker acht kalveren heeft voorgebracht. Ze werd al 38 jaar door walvisexperts in de gaten gehouden. Een andere noordkaper is Comet, die ongeveer 33 jaar was en ook al kleinkinderen heeft.

De twee andere zijn jonger, namelijk een mannetje (Wolverine) van 9 jaar die eerder deze maand werd aangetroffen en een vrouwtje van 11 die dinsdag met Comet dood werd gevonden.

Volgens het Amerikaanse New England Aquarium, dat de walvissen volgt, is dit een grote aderlating. „Het verlies van geslachtsrijpe vrouwen is biologisch een groot verlies voor deze soort, die de afgelopen jaren een sterke bevolkingsafname heeft gekend.”

In een recente studie is de dood van zeventig noordkapers onderzocht die tussen 2003 en 2018 zijn gerapporteerd. Van 43 walvissen kon de doodsoorzaak worden vastgesteld. Daarvan bleek 90 procent te zijn overleden door botsingen met schepen of doordat ze verstrikt waren geraakt in visnetten.